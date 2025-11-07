Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend tiefer

Hims Hers Health im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 40,47 USD ab.

Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 40,47 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 39,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.117.750 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. 80,33 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,16 USD am 16.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 03.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 598,98 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 401,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,511 USD je Hims Hers Health-Aktie.

