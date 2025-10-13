Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 55,63 USD nach oben.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 55,63 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 56,01 USD. Bei 54,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 597.432 Stück.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 23,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 68,79 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus.
Am 04.08.2025 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 544,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,570 USD je Aktie belaufen.
