Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health reagiert am Montagabend positiv

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 54,64 USD.

Das Papier von Hims Hers Health legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 54,64 USD. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 56,27 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 54,38 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.571.807 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (17,36 USD). Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 68,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,570 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

