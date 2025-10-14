Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 52,84 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 3,5 Prozent auf 52,84 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,76 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 53,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 409.093 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Mit einem Zuwachs von 38,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,33 USD am 01.11.2024. Mit Abgaben von 65,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 544,83 Mio. USD gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 03.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,570 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

