Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Dienstagabend tief südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,9 Prozent im Minus bei 50,79 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 5,9 Prozent auf 50,79 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 48,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.149.006 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,571 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

