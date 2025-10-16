Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagabend tiefrot

Kurs der Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 59,25 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 59,25 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 58,50 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,55 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.490.458 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 18,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 72,61 Prozent gesteigert.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,570 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen