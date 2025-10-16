Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 62,28 USD ab.

Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 62,28 USD abwärts. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 61,56 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,55 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 600.681 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Bei 18,33 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 239,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.08.2025 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 544,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,65 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hims Hers Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,570 USD je Hims Hers Health-Aktie.

