Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 57,90 USD.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 57,90 USD. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,94 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,10 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.658.391 Hims Hers Health-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 20,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2024 bei 15,73 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 72,83 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,571 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.
