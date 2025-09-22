DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.279 -0,2%Nas22.575 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
So bewegt sich Hims Hers Health

Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Dienstagabend ins Minus

23.09.25 20:24 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Dienstagabend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 56,20 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
49,03 EUR 0,42 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 56,20 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 55,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.570.996 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 16,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 71,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,571 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

