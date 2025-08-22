Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagabend leichter
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 43,50 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 43,50 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,05 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.398.648 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,48 USD am 07.09.2024. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 222,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.
Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
