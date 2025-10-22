Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 48,53 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 48,53 USD ab. Das Tagestief markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 47,80 USD. Mit einem Wert von 48,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 360.026 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,33 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 544,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,65 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,568 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

