Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend verlustreich

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 49,94 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 49,94 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 49,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.160.711 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 63,31 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,568 USD je Hims Hers Health-Aktie.

