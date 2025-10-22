Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Ausverkauf

Aktie im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 46,59 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 46,59 USD ab. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 46,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.563.885 Hims Hers Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 56,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (18,33 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,67 Prozent.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,568 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

