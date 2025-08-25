Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health steigt am Dienstagabend stark

So entwickelt sich Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 45,46 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 45,46 USD nach oben. Bei 45,59 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,85 USD. Zuletzt wechselten 1.807.465 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 37,71 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 13,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,35 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,572 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

