Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,33 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,33 USD nach oben. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 50,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 50,10 USD. Bisher wurden via New York 556.878 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 47,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,33 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 544,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,568 USD je Hims Hers Health-Aktie.

