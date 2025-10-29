Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Aufwind

Hims Hers Health im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,23 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 47,23 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,46 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,12 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.471.600 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,52 Prozent. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,20 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 04.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,569 USD im Jahr 2025 aus.

