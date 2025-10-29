Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Hims Hers Health-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Zuletzt sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 47,88 USD zu.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 47,88 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,23 USD zu. Bei 47,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 611.149 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 52,42 Prozent wieder erreichen. Bei 18,33 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 544,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 03.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hims Hers Health möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,569 USD fest.

