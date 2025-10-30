Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 46,24 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 46,24 USD ab. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,74 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,88 USD. Bisher wurden heute 450.526 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 60,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 03.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,569 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

