Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 47,79 USD ab.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,33 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,66 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 544,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,568 USD je Hims Hers Health-Aktie.

