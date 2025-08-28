Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 43,42 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 43,42 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 43,33 USD ein. Bei 44,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 264.018 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,08 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,48 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

