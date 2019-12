Tesla-Aktie setzt Rekordlauf fort - Wedbush hebt Kursziel kräftig an

Aktien in diesem Artikel Tesla 386,50 EUR

• Tesla-Aktie mit neuem Rekord• Wedbush Securities wird optimistischer• 2020 dürfte entscheidendes Jahr werden

Tesla-Aktie mit neuem Rekord

Der rekordhafte Lauf der Tesla-Aktie kennt derzeit keine Grenzen. Im Nasdaq-Handel schloss der Anteilsschein am Donnerstag erstmals über 430 US-Dollar. Im Tageshoch stellte das Papier gleich noch ein neues 52-Wochenhoch auf, das am Freitag mit einem Preis von 435,31 US-Dollar gleich noch einmal überboten wurde. Ein rasanter Anstieg, bedenkt man, dass die Tesla-Aktie zum Jahresende 2018 noch bei 332,80 US-Dollar notierte.

Wedbush Securities hebt Kursziel drastisch an

Hintergrund des jüngsten Aufstiegs ist ein angehobenes Kursziel durch Wedbush Securities-Analyst Dan Ives. Dieser hob sein Ziel um satte 100 US-Dollar an auf 370 US-Dollar, wie er in einem Bericht schrieb, der MarketWatch vorliegt. Dabei begründete Ives diesen Schritt unter anderem mit der starken Nachfrage nach dem Model 3 in den USA und in Europa: "Die Model 3 Nachfrage in den USA und noch wichtiger die Stärke in Europa sollten dieses Quartal antreiben und Tesla dazu verhelfen sein Ziel, 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge [im Fiskaljahr 2019] auszuliefern, was einen Anstieg um 45 bis 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt, komfortabel zu erfüllen", schrieb der Wedbush-Experte dazu.

Mehrere Faktoren stützen

Zwar sei ein Teil der jüngsten Aktiengewinne auf sich anhäufende Short-Positionen zurückzuführen (circa 20 Prozent der verfügbaren Tesla-Aktien laut S3 Partners), dennoch würden auch die "zugrundeliegenden Fundamentaldaten" zeigen, dass das Unternehmen nicht nur leere Versprechen gebe, sondern auch Taten für sich sprechen lassen könnte. Darüber hinaus würde sich der E-Autobauer auf dem wichtigen chinesischen Markt immer weiter festigen. So sei der Bau der dortigen Tesla-Gigafabrik dem Zeitplan voraus. "Wenn Tesla es schafft, dieses Level an Profitabilität und Nachfrage weiterhin aufrecht zu erhalten, insbesondere in Europa und China, dann öffnet das der Aktie ein neues Kapitel in Bezug auf Wachstum und Gewinn", so Ives.

"Hold"-Rating beibehalten

Allerdings gibt der Analyst auch zu Bedenken, dass es in der Vergangenheit schon häufiger dazu kam, dass eine optimistische Einstellung gegenüber der Tesla-Aktie durch "irgendeinen negativen Faktor" zunichte gemacht wurde. So behält Ives auch weiterhin sein "Hold"-Rating bei und stufte den Anteilsschein trotz eines erhöhten Kursziels nicht weiter hoch.

2020 dürfte entscheidendes Jahr für Tesla werden

Dabei liegt das Augenmerk für Ives sowie sicherlich für viele andere Investoren auf dem Jahr 2020. So gäbe es dem Wedbush-Analysten zufolge noch viele Stolpersteine, die dem E-Autobauer in die Quere kommen könnten. So habe das Unternehmen nach wie vor ein Schuldenproblem. Daneben würden viele Visionen des Tesla-Gründers Elon Musk nach noch mehr Investitionen verlangen, denkt man beispielsweise an die Idee Musks, eigene Robotaxis auf den Markt zu bringen. "2020 wird ein entscheidendes Jahr für Musk & Co. darstellen. Es ist das Jahr auf das die Bullen gewartet habe, da China aktuell wird und Musks große E-Auto-Vision langsam greift. … Oder das Unternehmen gerät erneut ins Stolpern und die Bären beenden schnell ihren Winterschlaf […]".

Für Anleger dürften aus diesem Grund die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2019 entscheidend sein. Diese wird der E-Autobauer wahrscheinlich im Februar 2020 vorstellen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images