HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag stärker

01.10.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 232,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
231,60 EUR 2,40 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 232,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,60 EUR aus. Bei 227,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.811 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 3,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 53,57 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

