Aktie im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Mittwochvormittag

01.10.25 09:27 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Mittwochvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 228,60 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 228,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 228,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.784 HOCHTIEF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (239,80 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 4,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,84 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
