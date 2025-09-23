HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Dienstagnachmittag an

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 225,40 EUR zu.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 225,40 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 226,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 20.328 Stück.

Bei 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 6,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Abschläge von 52,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

