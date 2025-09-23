HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF reagiert am Dienstagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 221,60 EUR.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 221,60 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 222,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.828 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 239,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 8,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2024 Kursverluste bis auf 107,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 51,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

