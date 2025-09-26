HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Montagnachmittag ab

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 218,80 EUR ab.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 218,80 EUR abwärts. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 222,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.045 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 239,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 9,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren