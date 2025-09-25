HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 220,40 EUR. Bei 222,00 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 219,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 7.475 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 239,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,80 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 51,09 Prozent sinken.
HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,07 EUR belaufen. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
