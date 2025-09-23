DAX23.608 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl69,00 -0,1%Gold3.759 +0,6%
So bewegt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

25.09.25 09:26 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 225,00 EUR abwärts.

HOCHTIEF AG
223,00 EUR -5,60 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 225,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.609 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,58 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2024 Kursverluste bis auf 107,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,09 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

