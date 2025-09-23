HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 229,20 EUR zu.

Um 15:49 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 229,20 EUR nach oben. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 231,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.104 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 239,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,62 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,80 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 52,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

