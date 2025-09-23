DAX23.600 -0,1%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.762 -0,1%
HOCHTIEF im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Mittag Boden gut

24.09.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 230,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
229,00 EUR -0,40 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 230,80 EUR nach oben. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,20 EUR zu. Bei 230,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.064 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 239,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,80 EUR ab. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 114,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen