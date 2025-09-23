HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Aufwind

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 229,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 229,40 EUR zu. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,20 EUR an. Bei 230,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 814 HOCHTIEF-Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 239,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 4,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 53,01 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

