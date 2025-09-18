HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 228,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 228,80 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 231,60 EUR. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 228,60 EUR ein. Bei 229,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.294 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 239,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 4,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 112,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,07 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

