HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 218,60 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,0 Prozent auf 218,60 EUR ab. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.686 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,73 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

