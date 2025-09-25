HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 218,80 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 218,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 222,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 219,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.692 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,60 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,73 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren