HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Montagvormittag ins Plus

29.09.25 09:29 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Montagvormittag ins Plus

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 222,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
220,60 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 222,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 222,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.486 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 239,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 7,92 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 106,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,54 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
