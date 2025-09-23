HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 222,60 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 222,60 EUR nach oben. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,60 EUR aus. Bei 218,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 9.297 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 239,80 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 51,57 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

