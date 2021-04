Möglicher Milliardendeal: Atlantia prüft Angebot von ACS für Autobahngeschäft

Atlantia kündigte an, das unverbindliche Angebot der Spanier zu prüfen.

Atlantia prüft außerdem derzeit ein verbindliches Angebot eines Konsortiums unter Führung des staatlichen italienischen Kreditgebers Cassa Depositi e Prestiti (CDP) für sein Autobahngeschäft, das der Konzern aber zuletzt als nicht ausreichend bezeichnete.

Zuvor hatte die Financial Times berichtet, dass ACS das Autobahngeschäft, an dem Atlantia 88 Prozent hält, in seinem Angebot mit 9 bis 10 Milliarden Euro bewertet.

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)

