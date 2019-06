LEONI, Dürr & Co.: Autozulieferer spielen Erholungspotenzial aus

Im Leitindex selbst kletterten Continental um gut 3 Prozent nach oben.

Im MDAX waren Dürr mit plus 3 Prozent Favorit und im SDAX verbesserten sich LEONI um 7 Prozent. Die Papiere des Kabelspezialisten hatten erst tags zuvor einen neuen Tiefststand seit 2009 erreicht und damit alleine in den vergangenen knapp sieben Wochen rund 40 Prozent an Wert verloren. Neben der allgemeinen Sektorschwäche im Zuge der Sorgen um Handelsstreits und maue Nachfrage in China leidet LEONI auch unter hausgemachten Problemen.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dürr AG, Nils Versemann / Shutterstock.com