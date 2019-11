SDAX-Topwert Varta-Aktie mit weiterem Rekord

Am Freitag erreichten die Anteile des Batterienherstellers im XETRA-Handel mit 116,60 Euro ein weiteres Rekordhoch. Aktuell steigen sie noch um 6,02 Prozent auf 116,20 Euro. In diesem Jahr sind sie mit einem Gewinn von bislang 359 Prozent der unangefochtene Spitzenreiter im Nebenwerte -Index SDAX

Für weiteren Schub sorgte vor dem Wochenende eine Studie der Commerzbank, in der Analyst Stephan Klepp sein Kursziel für die Papiere nach eingehender Analyse von Marktdaten zu Bluetooth-Kopfhörern von 120 auf 135 Euro anhob.

Klepp rechnet damit, dass zusätzlich zu den von ihm identifizierten Kunden Apple, Samsung, Jabra und Bose demnächst auch Google (Alphabet C (ex Google)), Amazon, Microsoft, Huawei und Xiaomi als Kunden für die Lithium-Ionen-Mikrozellen von Varta in Frage kommen.

