Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia mit Gewinnsprung und Zuversicht

Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) will das DAX -Unternehmen das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro erreichen, wie Vonovia am Mittwoch bei Vorlage der Neunmonatszahlen in Bochum mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie bekommen sollen. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Und im kommenden Jahr will das Unternehmen noch mehr verdienen. Das operative Ergebnis (FFO) soll 2021 auf 1,415 bis 1,465 Milliarden Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu rund elf Prozent im Vergleich zum erwarteten Ergebnis für 2020. Zudem will Vonovia bis zu 1,6 Milliarden Euro in Modernisierung und Neubau stecken.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres summierte sich der operative Gewinn auf gut eine Milliarde Euro, das waren rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu trugen höhere Mieten, der Zukauf der schwedischen Hembla sowie der Neubau bei. Die Mieteinnahmen stiegen bei einem weiterhin geringen Leerstand um knapp 12 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

Vonovia setzt sich verbindliche Klimaziele

Vonovia will bis 2050 einen "nahezu klimaneutralen Gebäudebestand" im Portfolio haben und hat sich deshalb verbindliche Klimaziele gesetzt, deren Erreichen in einem neuen Nachhaltigkeits-Performance-Index jährlich transparent gemacht werden soll. Zentraler Ansatz dafür sei das Zusammenspiel von energetischer Modernisierung und CO2-neutraler Wärmeerzeugung. Der Konzern habe zusammen mit Fraunhofer-Instituten und der Deutschen Energie-Agentur Ziele für CO2-reduziertes Wohnen entwickelt.

Im Mittelpunkt der Strategie stehe das Wohnquartier, in dem eine dezentrale Energieversorgung aufgebaut werden soll: Der Strom werde durch Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität vor Ort erzeugt, gespeichert und verbraucht. Ein Innovationszentrum in Bochum-Weitmar soll im kommenden Jahr seinen Betrieb aufnehmen.

Der Nachhaltigkeits-Performance-Index soll künftig zu den wichtigsten nichtfinanziellen Kennzahlen des Unternehmens gehören und Nachhaltigkeitsziele ins Steuerungssystem integrieren. Messgrößen im neuen Index seien die jährlich erzielte CO2-Einsparung im Gebäudebestand, der jeweilige Anteil energieeffizienter Neubauten sowie altersgerecht modernisierter Wohnungen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Diversität im Top-Management.

"Der neue Nachhaltigkeits-Performance-Index wird gleichberechtigt neben den finanziellen Steuerungsgrößen stehen. Wir wollen in der Branche mit gutem Beispiel vorangehen", so CEO Rolf Buch. Der neue Index wird zum Gesamtjahr erstmals berichtet.

Vonovia-Aktie fester

Die Vonovia-Aktie kann am Mittwoch von den aktuellen Meldungen profitieren. Börsianer lobten beim Immobilienkonzern den 2021er-Ausblick, der noch besser sei als die bereits optimistischen Erwartungen. Auf XETRA gewinnen die Papiere im frühen Handel rund 1,28 Prozent auf 56,98 Euro hinzu.

