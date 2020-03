Für diese S&P 500-Unternehmen haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2020 am stärksten angehoben

• 11 S&P 500-Konzerne glänzen mit höheren Erwartungen…• …und bieten teilweise ein enormes Aufholpotenzial• Gesteigerte Gewinnschätzungen verpuffen am Gesamtmarkt

Die Analysten der Wall Street reagieren nicht nur auf die operativen Ergebnisse und die Quartalsberichte der Unternehmen, sondern natürlich auch auf alle Entwicklungen der jeweiligen Branche, regulatorische und politische Herausforderungen sowie die allgemeinen Trends am Markt.

Höhere Erwartungen bedeuten steigende Aktienkurse

Für Anleger werden diese Prognosen immer dann spannend, wenn die ursprünglichen Schätzungen der Analysten neu kalkuliert bzw. überarbeitet werden. Denn in solchen Fällen verändern sich in der Regel auch die jeweiligen Bewertungen der Unternehmen und somit die Kursnotierungen. Höhere Schätzungen treiben den Aktienkurs dabei logischerweise in die Höhe, während sich pessimistischere Prognosen negativ auf die Notierungen auswirken.

11 Firmen glänzen mit erhöhten Gewinnschätzungen

Mit Blick auf den S&P 500 können zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 20. Februar 2020 genau 11 Firmen ausfindig gemacht werden, deren Gewinnerwartungen innerhalb dieses Zeitraumes in einer Range von 87,7 und 10,3 Prozent nach oben geschraubt wurden. Mit einer um 87,7 Prozent höheren Gewinnschätzung, für das Geschäftsjahr 2020, ist dabei der texanische Ölkonzern Noble Energy der absolute Spitzenreiter in diesem Ranking. Trotz dieser höheren Erwartung der Analysten hat die Aktie seit Januar schon mehr als 35 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Stimmung am Gesamtmarkt lässt die positiven Effekte verpuffen

Eine ebenfalls sehr erfreuliche Anpassung haben die Experten bei der Aktie des Immobilienverwalters Apartment Investment & Management vorgenommen. Die Erwartungen für den Gewinn je Aktie wurden für das Jahr 2020 um insgesamt 47 Prozent erhöht. Die ursprünglichen Kursgewinne, welche die Aktie zwischen Anfang Januar und Anfang März generieren konnte, wurden jedoch durch die negative Stimmung am Gesamtmarkt nun schon wieder völlig ausradiert.

Einen um 20,2 Prozent höheren Gewinn je Aktie trauen die Analysten dabei auch dem kalifornischen Hersteller von Festplattenlaufwerken Western Digital zu. Dementsprechend empfehlen die Aktie aktuell 58 Prozent der Analysten zum Kauf, während nur 3 Prozent der Experten zum Verkauf der Anteilsscheine raten. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 80,15 US-Dollar je Aktie hat das Papier nun ebenfalls noch erhebliches Aufholpotenzial.

Analysten setzen auf Logistikimmobilien…

Mit nach oben korrigierten Gewinnschätzungen in Höhe von 16,7 und 13,1 Prozent lohnt sich möglicherweise auch ein Blick auf die Anteilsscheine von SL Green Realty und Prologis. Dabei werden die Aktien des Betreibers von Logistikimmobilien Prologis sogar von 83 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen, während die Papiere des Betreibers von Bürogebäuden und Wolkenkratzern SL Green Realty nur von 47 Prozent der Experten zum Kauf empfohlen werden.

… und Pharmaunternehmen

Zu höheren Gewinnschätzungen für das Jahr 2020 kommt es dabei nicht nur in der Immobilienbranche, sondern vermehrt auch im Biotech-Sektor. So haben die Analysten ihre Ergebnisschätzungen bei Vertex Pharmaceuticals und Incyte um 13,6 und 12,7 Prozent angehoben. Im direkten Vergleich gefällt den Experten die Aktie von Vertex jedoch deutlich besser als das Papier von Incyte. So raten beim Pharmakonzern Incyte nur 45 Prozent der Profis zum Kauf, während für Vertex 76 Prozent der Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen.

Diese Diskrepanz kann auch an der sehr unterschiedlichen Aktienkursentwicklung abgelesen werden. Denn während die Papiere von Vertex in den zurückliegenden 52 Wochen rund 27 Prozent hinzugewonnen haben, verlorene die Anteilsscheine von Incyte im gleichen Zeitraum ca. 8 Prozent. Die Papiere von Incyte notieren nun schon fast 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch, welches 2017 bei einem Kurs von über 150 US-Dollar erreicht wurde.

Höhere Erwartungen trotz fallender Ölpreise

Höhere Gewinne für das Geschäftsjahr 2020 erwarten die Analysten, trotz stark fallender Rohölpreise, auch beim US-amerikanischen Bohrdienstleister Helmerich & Payne. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie wurden im Zeitraum vom 31.12.19 bis zum 20.02.20 durchschnittlich um 13,6 Prozent angehoben. Die etwas positiveren Einschätzungen der Analysten konnten die Talfahrt der Aktie dennoch nicht aufhalten. Auf 52-Wochen-Sicht haben die Anteilsscheine schon fast 50 Prozent an Wert verloren. Aufgrund des enormen Preisverfalls am Ölmarkt ziehen sich die Kunden des Konzerns zunehmend zurück und verzichten somit vorerst auf neue Öl- und Gasbohrungen, dies wiederum belastet unmittelbar das operative Geschäft des Bohrkonzerns.

Aufholpotenzial beim Paramount-Eigner

Erhebliches Potenzial sehen die Experten der Wall Street aktuell auch bei der Aktie des multinationalen Medienkonzerns ViacomCBS. Neben einer um 12,6 Prozent erhöhten Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2020 trauen die Analysten der Aktie ein Aufholpotenzial von rund 50 Prozent zu. Der Konzern ist unter anderem im Bereich Film, Fernsehen, Verlagswesen und digitalen Medien tätig. Zu den Hauptaktivitäten zählt dabei das Paramount Pictures Filmstudio.

Halbleiteraktie auf dem Weg zum Allzeihoch

Mit höheren Gewinnschätzungen, die im Durchschnitt bei 11,1 und 10,3 Prozent je Aktie liegen, gehören die Konzerne NortonLifeLock und Applied Materials zu den letzten zwei S&P 500-Unternehmen, deren Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2020 im zweistelligen Prozentbereich nach oben geschraubt wurden. Trotz der höheren Erwartungen für das aktuelle Geschäftsjahr empfehlen die Aktie des Entwicklers für Sicherheitssoftware gegenwärtig jedoch nur 16 Prozent der Analysten zum Kauf. Beim Hersteller für Anlagen, welche vornehmlich in der Halbleiterindustrie Verwendung finden, sind die Analysten hingegen extrem positiv gestimmt. So wird die Aktie von Applied Materials von 84 Prozent der Experten zum Kauf empfohlen. Diese enorme Euphorie lässt sich dabei auch am Kursverlauf der Aktie ablesen. In den zurückliegenden 52 Wochen konnte das Papier nämlich schon weit über 50 Prozent zulegen.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: 123RF, Frontpage / Shutterstock.com