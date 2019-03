Gigafactory - Kommt das Tesla-Werk noch nach Deutschland?

Aktien in diesem Artikel Tesla EUR

Als von Seiten des Elektroautobauers Tesla verlautet wurde, es werde nach potenziellen Standorten für ein neues Werk in Europa gesucht, standen einige Länder bereits in der engeren Auswahl: So habe Tesla im vergangenen Jahr neben Deutschland auch die Niederlande und Polen kontaktiert, erläuterte ein Tesla-Sprecher.

Gigafactory in Deutschland unwahrscheinlich?

Doch offensichtlich ist der Standort Deutschland für eine neue Produktionshalle nicht mehr so hoch im Kurs. Denn gegenüber "FOCUS" verlautete ein Tesla-Sprecher, einen Zeitpunkt für den Bau eines Werkes hierzulande könne er nicht nennen. Ihm zufolge sei es fraglich, dass überhaupt eine Fabrik in Deutschland eröffnet wird". Diese Vermutung bestätigte wohl auch das Bundeswirtschaftsministerium: Dort seien keine Details zu Bauplänen eines Werkes bekannt, verlautet "FOCUS". Ähnlich klingen auch die Stimmen aus den Bundesländern, die sich erhofft hatten, zur engeren Standortauswahl zu gehören: So haben anscheinend die Staatskanzleien Bayerns, Sachsens sowie des Saarlands und der Rheinland-Pfalz die Hoffnung ebenfalls gesenkt.

Tesla-Werk in China im Bau

Am Standort China befindet sich hingegen der Bau einer neuen Produktionsstätte in vollem Gange: Vor einigen Wochen wurde dieser bereits aufgenommen. Bei der Vorstellung des jüngsten Tesla-Fahrzeugs, dem Model Y, gab der E-Auto-Hersteller auch einen Einblick in die in Lingang, Shanghai, gelegene Gigafactory. Auf ihrem Twitter-Account teilte die Nachrichtenseite "Electrek" das Bild aus einer Computeranimation, welches das fertige Objekt darstellt.

Tesla unveils design of Gigafactory 3 in Shanghai, announces ambitious capacity https://t.co/0u8bDi3GIF by @fredericlambert pic.twitter.com/WzigLVBpfA - Electrek.Co (@ElectrekCo) 15. März 2019

"Es geht schnell", kommentierte Musk den Werksbau während der Premiere vor einigen Tagen. Die Gigafactory 3 in China ist die erste Produktionsstätte außerhalb der USA. Hier sollen die Aufgaben der beiden heimischen Werke kombiniert werden: Sowohl die Herstellung von Elektroautos als auch dem Kernstück - der Batterie.

Möglicherweise hängt die weitere Planung einer Gigafactory in Europa von dem Anlaufen und dem Erfolg der Fabrik in Shanghai ab - Erfahrungswerte mit der ersten Produktionshalle außerhalb des Heimatmarktes könnten den Startschuss für die weitere Expansion geben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Tesla Motors