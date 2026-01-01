DAX25.320 +0,1%Est506.046 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.659 +0,8%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,59 -2,8%Gold4.614 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street eröffnet etwas fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Light & Wonder: Nach Rechtsstreit startet mit REEL CHOICE die nächste Wachstumsphase Light & Wonder: Nach Rechtsstreit startet mit REEL CHOICE die nächste Wachstumsphase
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Hohe Strafen nach Riesenbetrug mit Immobilien in Frankreich

15.01.26 15:36 Uhr

MARSEILLE (dpa-AFX) - Im Prozess um den bislang wohl größten Immobilienskandal in Frankreich mit einem Schaden von 1,2 Milliarden Euro hat das Strafgericht in Marseille die Drahtzieher zu hohen Haft- und Geldstrafen verurteilt. Das Gründerehepaar des Immobilienunternehmens Apollonia, über das der riesige Betrug eingefädelt wurde, erhielt sieben Jahre Haft und eine Strafe von jeweils 2,5 Millionen Euro. Außerdem wurden Immobilien, Konten und Schmuck des Paars im Wert von 20 Millionen Euro beschlagnahmt.

Wer­bung

Das Paar und zwölf Mitangeklagte sollen Immobilien als quasi sich selbst finanzierend angepriesen haben, Banken die Kreditaufnahme bei weiteren Instituten verschwiegen und etliche Kunden durch Wertüberschätzung in Schulden getrieben haben. Mehr als 750 Menschen traten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Die ersten Klagen in dem Skandal wurden vor rund 18 Jahren von Medizinern und Zahnärzten eingereicht, die durch das betrügerische Investitionsmodell in Schulden und den Ruin getrieben wurden.

Opfer stehen vor Schuldenbergen

Durch Telefonmarketing und Mundpropaganda war das Modell in Krankenhäusern und Arztpraxen angepriesen und den Ärzten in Aussicht gestellt worden, man kümmere sich um alles. Nachdem die Investoren zunächst tatsächlich von einer Konstruktion mit Steuerbefreiungen profitiert hatten, standen sie später vor Schulden, die sich vielfach auf Summen zwischen 800.000 und vier Millionen Euro summierten.

Im noch ausstehenden zivilrechtlichen Teil des Verfahrens kommen auf das Paar im Alter von 69 und 71 Jahren Forderungen von Banken in Höhe von 270 Millionen Euro zu, sagte die Vorsitzende Richterin laut der Zeitung "La Provence"./evs/DP/nas