Notierung im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittwochvormittag tiefer

01.10.25 09:27 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 342,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
342,65 EUR -1,45 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 342,10 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 342,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

