Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 346,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 346,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 346,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 346,95 EUR. Bisher wurden heute 1 Home Depot-Aktien gehandelt.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,52 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

