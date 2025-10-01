Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 339,05 EUR ab.

Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 20:00 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 339,05 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 336,25 EUR. Bei 344,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.702 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 21,72 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,42 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

