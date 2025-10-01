Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Home Depot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 342,70 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie musste um 11:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 342,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 340,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 344,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 712 Stück.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 20,43 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 22,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

