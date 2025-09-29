DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend leichter

30.09.25 20:25 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 344,20 EUR.

Um 19:55 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 344,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 343,45 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 347,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 812 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 19,90 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

