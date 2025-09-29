Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag im Minus

Home Depot im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 344,30 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:39 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 344,30 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 344,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,75 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 411,40 EUR erreichte der Titel am 02.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 19,49 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach unten.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

