Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag freundlich

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 350,75 EUR.

Das Papier von Home Depot legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 350,75 EUR. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 350,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 350,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen